Резервы НБУ сейчас выше, чем до войны, благодаря международной помощи

Благодаря международной помощи международные резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука " Forbes Украина ".

По его словам, Украина уже получила 1,4 млрд долларов от МВФ и первые транши макрофинансовой помощи от ЕС в 300 млн долларов и от Всемирного банка - 311 млн долларов. До конца недели ожидается еще 300 млн евро от ЕС в рамках второй транзакции по первому траншу.

"Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В целом средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы", - сказал Николайчук.

Он сообщил, что сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны.

"Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Впрочем, пока идут переговоры, мы не можем говорить о конкретных суммах", - добавил он.