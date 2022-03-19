Резерви НБУ зараз вищі, ніж до війни, завдяки міжнародній допомозі

Завдяки міжнародній допомозі міжнародні резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Коштів вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука " Forbes Україна ".

За його словами, Україна вже отримала 1,4 млрд доларів від МВФ та перші транші макрофінансової допомоги від ЄС у 300 млн доларів та від Світового банку - 311 млн доларів. До кінця тижня очікується ще 300 млн євро від ЄС у межах другої транзакції за першим траншем.

"Таким чином, резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту. Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці", - сказав Ніколайчук.

Він повідомив, що зараз ведуться активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни.

"Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією. Втім, поки йдуть перемовини, ми не можемо говорити про конкретні суми", - додав він.