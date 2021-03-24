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Из резервного фонда столицы выделят 23,5 млн грн на борьбу с COVID-19, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 14:36
Из резервного фонда столицы выделят 23,5 млн грн на борьбу с COVID-19, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из резервного фонда столицы дополнительно выделят из более 23,5 млн гривен на закупку остро необходимого медицинского оборудования: 330 концентраторов, 5 мониторов пациента и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. И оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные места в реанимации столичных больниц", - заявил мэр Киева.

Он отметил, что на прошлой неделе городские власти оборудовали еще более 800 койкомест, поэтому в целом в медучреждениях столицы почти 6000 коек для лечения больных COVID-19.

"Городская власть постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом, чтобы в медицинской системе столицы не произошло коллапса. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. И сегодня в Киеве - почти 6000 коек для лечения больных COVID-19", - сообщил он.

Кличко также добавил, что заполненность столичных больниц составляет более 74%.

Напомним, в Киеве антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли еще 49 человек.

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