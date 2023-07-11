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Резервіст "Ред Булла" повернеться в пелотон Формули-1 посеред сезону

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Фаенца, Вівторок 11 липня 2023 16:59
Резервіст "Ред Булла" повернеться в пелотон Формули-1 посеред сезону Фото: Даніель Ріккардо незабаром повернеться до змагань (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Керівництво стайні "Альфа Таурі" наважилося на радикальні зміни та звільнило пілота команди Ніка де Вріза. Його місце займе резервний пілот "Ред Булла" Даніель Ріккардо.

Про це заявив репортер De Telegraaf Ерік ван Харен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

28-річний нідерландець втратив місце в "Альфа Таурі" через незадовільні результати. Він не зміг набрати жодного очка впродовж половини сезону-2023.

Замінить де Вріза за кермом італійської стайні Даніель Ріккардо. Після невдалого періоду в "Макларені" австралійський гонщик повернувся до "Ред Булла". Нинішній сезон він розпочав у ролі третього пілота чемпіонської команди.

Функціонал Ріккардо – зв'язки з громадськістю і допомога стайні під час роботи на симуляторі та на заводі. Під час гоночних вікендів він перебуває разом із командою у боксах, а також отримав доступ до внутрішніх чатів "Ред Булла".

Хто такий Даніель Ріккардо

Уродженець австралійського Перта з італійським корінням. Почав займатися картингом у 9 років. Виступав у різноманітних юнацьких чемпіонатах.

Сезон-2011 Формули-1 розпочав у ролі тест-пілота "Торо Россо", а потім підписав контракт із HRT. На наступний рік став основним гонщиком резервної команди "Ред Булла". Перебрався до основної стайні "червоних биків" на сезон-2014 та відразу фінішував третім у чемпіонаті, здобувши 3 перемоги.

Загалом провів у "Ред Буллі" 5 сезонів. Пізніше провів по два роки за "Рено" та "Макларен". На Гран-прі Італії 2021-го здобув наразі останню перемогу в Королівських автоперегонах.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Британії у Сільверстоуні.

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