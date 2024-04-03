Резервист "Лейкерс" зрелищным данком между ног унизил "Торонто": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил моментом в середине финальной четверти противостояния с "Торонто". Он получил передачу Принса на входе в "краску" и выполнил эффектный слэм-данк, пронеся мяч под ногой и уложил сверху правой.

"Лейкерс" одержали комфортную победу над "Рапторз" (128:111). Калифорнийцы закрепились на 9-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Торонто" – за пределами топ-10 на Востоке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Рапторз" Ар Джей Барретт. Он набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. В свою очередь Хейз положил в копилку "Лейкерс" 7 пунктов.

Кто такой Джексон Хейз

Уроженец Нормана (штат Оклахома), на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". На драфте НБА-2019 был выбран "Атлантой" под 8-м номером.

"Хокс" сразу отдали центрового в "Нью-Орлеан". Там он провел четыре сезона подряд. В июле прошлого года подписал контракт с "Лейкерс". В составе "Лос-Анджелеса" стал чемпионом In-Season Tournament (2023).

Вырос в спортивной семье. Отец – Джонатан Хейз – играл на позиции тайт-энда на уровне НФЛ, а мать – Кристи Кинн – занималась баскетболом в Университете Дрейка.