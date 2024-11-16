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Резервіст "Голден Стейта" стрітбольною передачею вивів партнера на кошик: момент дня в НБА

Фото: Брендін Поджемскі та Стів Керр у момент паузи (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Голден Стейт Ворріорз" Брендін Поджемскі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Другорічник підкорив епізодом на старті другої чверті протистояння з "Мемфісом". Він викрутився з непростої ситуації біля бокової лінії, невимушено виконавши трюк із передачею у стилі вуличних змагань. Момент реалізував Кумінга.

Старань обох молодих виконавців вистачило для загального успіху "Ворріорз" (123:118). "Голден Стейт" піднявся на 2-ге місце в Західній конференції НБА. Тим часом "Гріззліс" ідуть на 7-й позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Мемфіса" Джарен Джексон. Він набрав 32 очки, зробив 6 підбирань і віддав 1 асист. Натомість Поджемскі додав у скарбничку "Голден Стейта" 11 пунктів.

 

 

Хто такий Брендін Поджемскі

Уродженець Вісконсина, на студентському рівні виступав за "Іллінойс Файтін Ілліні" та "Санта-Клара Бронкос". На драфті НБА-2023 обраний "Ворріорз" під 19-м номером.

У грудні торік став першим новачком "Голден Стейта" після Каррі з дабл-даблом. Потрапив до символічної збірної новачків за підсумками першої кампанії, був серед лідерів асоціації за кількістю фолів. Перед Олімпіадою-2024 був у розширеному списку збірної США, але на турнір не поїхав.

Виявляв інтерес до виступів за національну команду предків – Польщу. Отримав прізвиська Podz і Airpodz.

До слова, раніше склали підбірку нових спортивних серіалів із документалкою про НБА.

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