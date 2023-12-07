ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резервист "Далласа" силовым данком утвердил фиаско "Юты": момент дня в НБА

Даллас, Четверг 07 декабря 2023 09:56
UA EN RU
Резервист "Далласа" силовым данком утвердил фиаско "Юты": момент дня в НБА Фото: Ришон Холмс набрал два пункта против "Джаз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Даллас Маверикс" Ришон Холмс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный американец засветился под занавес домашней встречи с "Ютой". Он смело пошел в "краску" и в борьбе с оппонентом оформил могучий слэм-данк одной рукой.

В итоге "Маверикс" попросту уничтожили "джазменов" (147:97). "Даллас" закрепился на 4-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Юта" осталась за пределами зоны плей-офф с рекордом 7 побед, 14 поражений.

Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Словенец оформил трипл-дабл – 40 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе же "Джаз" больше всего набрал Очаи Агбаджи (21 пункт).

Кто такой Ришон Холмс

Уроженец Локпорта (штат Иллинойс), на студенческом уровне выступал за "Морейн-Вэлли" и "Боулинг Грин Фалконс". На драфте НБА-2015 выбран "Филадельфией" под 37-м номером.

Подписал контракт с "Севенти Сиксерс" после выступлений в Летней лиге ассоциации. Провел в Пенсильвании три сезона, периодически играл за фарм-клуб – "Делавэр". После года в составе "Финикса" оказался в рядах "Сакраменто". Там отыграл 4 сезона и летом вместе с Оливье-Максенсом Проспером был обменян в "Даллас".

Средние цифры нынешнего сезона не впечатляют – 2.8 очка, 3.5 подбора, 0.5 передач и 0.1 перехватов. Также может закрыть позицию тяжелого форварда.

К слову, накануне Леброн возглавил хит-парад моментов дня с эффектной скрытой передачей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО