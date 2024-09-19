Рейтингові агентства в Україні працюватимуть за нормами ЄС: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про рейтингування. Документ встановлює в Україні європейські вимоги до рейтингових агентств та набуває чинності з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту N5819, зараз українське законодавство не відповідає європейським практикам та стандартам діяльності рейтингових агентств.

Закон спрямований на встановлення правових засад визначення рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС № 1060/2009, встановлення відповідальності для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства.

Законом передбачено визначення термінів, принципів рейтингової діяльності, визначено види рейтингів, які може присвоювати рейтингове агентство, а також врегульовано питання використання Національної кредитно-рейтингової шкали та публічних кредитних рейтингів.

Також врегульовано питання авторизації рейтингових агентств, встановлено організаційні та операційні вимоги до рейтингових агентств.

Документом встановлено вимоги щодо використання рейтинговими агентствами методологій, моделей та ключових рейтингових припущень, встановлено особливості присвоєння суверенних рейтингів, запроваджено механізм затвердження авторизованими рейтинговими агентствами кредитних рейтингів, присвоєних рейтинговим агентством, заснованим в іншій країні, а також встановлено вимоги щодо оприлюднення та представлення кредитних рейтингів і прогнозів рейтингів.

Законом врегульовано питання розкриття регулярної інформації про авторизовані рейтингові агентства, а також встановлено вимоги щодо необхідності повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій (часток) авторизованих рейтингових агентств та передбачено обмеження прав акціонерів (учасників) авторизованих рейтингових агентств.

Крім того, врегульовано питання державного регулювання у сфері рейтингування та міжнародного співробітництва, здійснення нагляду, інспекцій та досліджень, розгляду справ, укладення угод про врегулювання наслідків вчинення правопорушення, а також застосовування заходів впливу та фінансових санкцій (штрафів).

Закон набуває чинності з 2026 року.