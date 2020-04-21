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Рейтинги мэров растут, - социолог

Новости » Политика     21.04.2020 - 10:07
Рейтинги мэров растут, - социолог
Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)

Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов

Действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта. Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

Антипович отметил, что наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.

"Касательно мэров - в областных центрах мы видим один и тот же тренд: действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта", - рассказал он.

По его словам, это касается не только городов-миллионников, но и небольших городов Украины.

"Уровень поддержки многих действующих мэров и так был высоким, а за счет борьбы с коронавирусом стал еще выше", - добавил он.

Напомним, телеведущий и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула на ближайшую перспективу не считает участие в выборах мэра Киева приоритетной задачей.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2020 года лидером среди кандидатов на должность городского головы Киева является Виталий Кличко, которого при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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