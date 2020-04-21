ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рейтинги мерів ростуть, - соціолог

Новини » Політика     21.04.2020 - 10:07
Рейтинги мерів ростуть, - соціолог
Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)

Найбільш ефективними борцями з коронавірусом українці визнають як раз своїх міських голів

Діючі міські голови одержують зростання підтримки протягом карантину, від другої декади березня. Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Антипович зазначив, що найбільш ефективними борцями з коронавірусом українці визнають як раз своїх міських голів.

"Щодо мерів - в обласних центрах ми бачимо один і той же тренд: діючі міські голови одержують зростання підтримки протягом карантину, від другої декади березня", - розповів він.

За його словами, це стосується не тільки міст-мільйонників, але й невеликих міст України.

"Рівень підтримки багатьох діючих мерів і так був високим, а за рахунок боротьби з коронавірусом став ще вище", - додав він.

Нагадаємо, телеведучий і член політради партії "Голос" Сергій Притула на найближчу перспективу не вважає участь у виборах мера Києва пріоритетним завданням.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2020 року лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, якого за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

У Херсонській області коронавірус підтвердили ще у семи осіб У Кабміні пояснили, чому сім областей не надали дані про тестування на COVID-19
Новини України рейтингмэрКоронавірус
News
On Top