Рейтинги мерів ростуть, - соціолог

Фото: Олексій Антипович (РБК-Україна)

Найбільш ефективними борцями з коронавірусом українці визнають як раз своїх міських голів

Діючі міські голови одержують зростання підтримки протягом карантину, від другої декади березня. Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Антипович зазначив, що найбільш ефективними борцями з коронавірусом українці визнають як раз своїх міських голів.

"Щодо мерів - в обласних центрах ми бачимо один і той же тренд: діючі міські голови одержують зростання підтримки протягом карантину, від другої декади березня", - розповів він.

За його словами, це стосується не тільки міст-мільйонників, але й невеликих міст України.

"Рівень підтримки багатьох діючих мерів і так був високим, а за рахунок боротьби з коронавірусом став ще вище", - додав він.

Нагадаємо, телеведучий і член політради партії "Голос" Сергій Притула на найближчу перспективу не вважає участь у виборах мера Києва пріоритетним завданням.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2020 року лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, якого за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.