Рейтинги кандидатов

Голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта. Избирательная кампания и регистрация кандидатов стартует в конце декабря, однако уже сейчас сформировался народный рейтинг претендентов на пост главы государства. Подробнее о лидерах соцопросов, и каким может быть второй тур выборов – в материале РБК-Украина.

25 марта, КМИС, Центр Разумкова, "Рейтинг"

25 марта, КМИС

19 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

11 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

4 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

25 февраля, КМИС

4 февраля, Социальный мониторинг, УИСИ, "Инфо Сапиенс", "Рейтинг"

31 января, Социологическая группа "Рейтинг"

31 января, КМИС, Socis, Центр Разумкова

11 декабря, Киевский Международный Институт Социологии (КМИС)

3 декабря, Социологическая группа "Рейтинг" по заказу IRI

13 ноября. КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг

1 ноября. Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг

25 марта, КМИС, Центр Разумкова, "Рейтинг"

По данным опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг") 5-14 марта 2019 года, лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 27,7% из 15 тыс. респондентов. На втором месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 16,6% респондентов, на третьем - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 16,4% респондентов.

По данным опроса, Анатолия Гриценко поддерживают 9,7% респондентов, Юрия Бойко - 8,4%, Олега Ляшко - 5,3%, Александра Вилкула - 4%, Игоря Смешко - 3,7%, Руслана Кошулинского - 1,8%, Александра Шевченко - 1,3%.

Кроме того, по результатам исследования, в случае проведения второго тура выборов, голоса избирателей могут разделиться таким образом:

Тимошенко (26%) - Порошенко (19%)

Зеленский (39%) - Порошенко (18%),

Зеленский (34%) - Тимошенко (21%).

25 марта, КМИС

Согласно опросу, проведенному КМИС в период с 14 по 22 марта 2019 года, лидером рейтинга кандидатов в президенты является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 32,1% опрошенных. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 17,1% респондентов, на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,5% опрошенных.

В десятку лидеров также входят Юрий Бойко (10,4%), Анатолий Гриценко (6,9%), Александр Вилкул (5,7%), Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%), Руслан Кошулинский (1,2%), Сергей Тарута (1,2%).

Кроме того, в рамках опроса проводилось моделирование второго тура. Так, в случае если состоится второй тур и в него выйдет Зеленский, он победит и в паре с Порошенко, и с Тимошенко, и с Гриценко.

Тимошенко выиграет в паре с Порошенко и Бойко, Гриценко выигрывает в паре с Тимошенко и Порошенко, Бойко выигрывает в паре с Порошенко.

Порошенко (18,4%) - Тимошенко (26,7%);

Зеленский (43%) - Порошенко (17,6%);

Зеленский (39,1%) - Тимошенко (20%);

Бойко (26%) - Порошенко (21,6%);

Бойко (21,7%) - Тимошенко (26,5%);

Гриценко (23,7%) - Зеленский (37,7%);

Гриценко (32%) - Порошенко (17,6%);

Гриценко (28,5%) - Тимошенко (22%).

19 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 9 по 15 марта 2019 года, лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 24,9% опрошенных. В тройку лидеров также входит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%) и действующий президент Петр Порошенко (17,4%).

Кроме вышеупомянутых претендентов на победу в десятку лидеров президентского рейтинга входят Юрий Бойко (10,2%), Анатолий Гриценко (9,4%), Олег Ляшко (5,8%), Александр Вилкул (3,5%), Игорь Смешко ( 3,1%), Руслан Кошулинский (2,2%) и Александр Шевченко (1,3%).

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В случае проведения второго тура выборов, голоса избирателей могут распределиться следующим образом:

Юлия Тимошенко (28%) - Петр Порошенко (19%);

Владимир Зеленский (39%) - Петр Порошенко (19%);

Владимир Зеленский (35%) - Юлия Тимошенко (22%);

Владимир Зеленский (34%) - Анатолий Гриценко (26%).

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11 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" 1-7 марта текущего года, шоумен Владимир Зеленский остается лидером предвыборной гонки. За него готовы проголосовать 24,7% опрошенных. На втором месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,3% респондентов, нам третьем - действующий президент Петр Порошенко - 16,8%.

Кроме того, по результатам опроса, в десятку лидеров рейтинга входят также Анатолий Гриценко - 10,3%, Юрий Бойко - 9,9%, Олег Ляшко - 5,7%, Игорь Смешко - 3,3%, Александр Вилкул - 2,7%, Евгений Мураев - 2,7%, Руслан Кошулинский - 1,4%.

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Отметим, опрос проводился до того, как Мураев снял свою кандидатуру в пользу Вилкула.

4 марта, Социологическая группа "Рейтинг"

Шоумен Владимир Зеленский на данный момент остается лидером президентской гонки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля 2019 года.

Согласно исследованию, на выборах 2019 Зеленского готовы поддержать 25,1% респондентов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко, которого готовы поддержать 16,6% опрошенных. На третьей позиции в рейтинге - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 16,2% респондентов.

В десятку лидеров президентской гонки также вошли Юрий Бойко (11,3%), Анатолий Гриценко (7,7%), Олег Ляшко (5,6%), Андрей Садовый (3%), Евгений Мураев (2,5%), Игорь Смешко (2,5%) и Александр Шевченко (1,8%).

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Кроме того, в ходе опроса были смоделированы возможные результаты второго тура. Согласно результатам опроса, в случае, если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко - победу одержит Тимошенко ( 24% и 31% соответственно). Вместе с тем, в случае, если во второй тур выйдет Зеленский, он, по данным опроса, победит и в паре с Тимошенко (37% против 24%), и в паре с Порошенко (42% против 24%).

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25 февраля, КМИС

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 8-20 февраля 2019, лидером рейтинга кандидатов в президенты является щоумен Володмир Зеленский. Зеленского на выборах сейчас готовы поддержать 26,4% респондентов. На втором месте - действующий президент Украины Петр Порошенко (18%), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,8%).

По данным опроса Юрия Бойко готовы поддержали 10,9% респондентов, Анатолия Гриценко - 6,4%, Олега Ляшко - 6,3%, Александра Вилкула - 3,1%, Игоря Смешко - 2,9%, Юрия Тимошенко - 2, 7%, Андрея Садового - 2,4%.

Других кандидатов сейчас готовы поддержать менее 2% респондентов.

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Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг" 22,1% опрошенных верят, что на президентских выборах победит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В победу действующего президента Петра Порошенко верят 16,6% опрошенных. В то, что президентом Украины станет шоумен Владимир Зеленский верят 11,1% опрошенных, а в победу Юрия Бойко верят 4,1% опрошенных. В победу остальных кандидатов верят менее 3% опрошенных.

Опрос проводился 19-30 января 2019 года. В рамках исследования были опрошены 10 тыс. человек.

4 февраля, Социальный мониторинг, УИСИ, "Инфо Сапиенс", "Рейтинг"

Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг", лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% респондентов. На втором месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (19,2%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко (14,8%).

По данным опроса, за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% опрошенных, за Анатолия Гриценко - 8,4%, за Олега Ляшко - 6,5%, за Евгения Мураева - 3,4%, за Андрея Садового - 2,4% , за Александра Шевченко - 2,2%, за Александра Вилкула - 1,8%.

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Опрос проводился 19-30 января 2019 во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), участие в исследовании приняли 10 тыс. респондентов.

31 января, Социологическая группа "Рейтинг"

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты имеет шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% опрошенных. Среди лидеров также глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,2%) и действующий президент Петр Порошенко (15,1%).

Юрия Бойко готовы поддержать 10% опрошенных, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7%, Евгения Мураева - 3,6, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2, 6%.

Вместе с тем, в победу Зеленского верят 10,3% опрошенных, в победу Порошенко - 16,3%, а 23% опрошенных считают, что следующим президентом Украины будет Тимошенко.

По результатам опроса, в случае, если во второй тур выйдут Тимошенко и Порошенко голоса избирателей могут распределиться следующим образом - 27% против 18%. Кроме того, по данным исследования, Тимошенко выиграет во втором туре и у Бойко (28% против 18%). Вместе с тем, Тимошенко проигрывает в паре с Зеленским (29% против 24%).

Зеленский также побеждает в парах с Порошенко (34% против 20%) и Бойко (33% против 17%).

Действующий президент лидирует с небольшой разницей в паре с Бойко (23% против 21%).

Отмечается, что в приведенных вариантах возможных пар более трети опрошенных заявили о своем неучастии в выборах.

Опрос проводился 16-24 января 2019 года. Путем личного формализованного интервью было опрошено 6 тыс. респондентов.

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31 января, КМИС, Socis, Центр Разумкова

Согласно результатам исследования, проведенного 16-29 января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), наибольшую поддержку среди избирателей имеет шоумен Владимир Зеленский (23%), на втором месте - действующий президент Петр Порошенко (16,4% ), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (15,7%).

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За Юрия Бойко готовы проголосовать 9,3% избирателей, за Анатолия Гриценко - 8,1%, Олега Ляшко - 6,7%, Александра Шевченко - 3,5%, Андрея Садового - 3,4%, Евгения Мураева - 2,7 %, Александра Вилкула - 2,4%, Игоря Смешко - 2,2%, Руслана Кошулинского - 1,3%, Ольгу Богомолец - 0,9%, Валентина Наливайченко - 0,9%, Романа Бессмертного - 0,4%, Сергея Каплина - 0,5%, Сергея Таруту - 0,5%, Дмитрия Добродомова - 0,3%, Александра Мороза - 0,2%, Виталия Скоцика - 0,1%.

Вместе с тем, по данным опроса, наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко (20,5%), в победу Тимошенко верят 19,9% опрошенных, в победу Зеленского - 10,8% респондентов.

11 декабря, Киевский Международный Институт Социологии (КМИС)

В социологическом опросе КМИС на предстоящих выборах президента Украины 2019 наибольшее количество голосов готовы отдать за Юлию Тимошенко. Опрос проводился в период с 23 ноября по 3 декабря 2018 среди 2000 респондентов. Погрешность составила 3,3%.

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11,9% голосов в первом туре президентских выборов прогнозируют главе "Батькивщины " Юлии Тимошенко. На второй позиции рейтинга – Владимир Зеленский (8,2%). Президент Петр Порошенко может получить 6,5% голосов избирателей. У оппозиционного кандидата Юрия Бойко 6,2% симпатий опрошенных.

По результатам соцопроса КМИС, 5% барьер не преодолели: Олег Ляшко (4,9%), Анатолий Гриценко (4,6%), Евгений Мураев (2,3%), Александр Шевченко (2,2%), Святослав Вакарчук (2,1%), Андрей Садовый (1,3%).

Против всех на выборах президента 2019 проголосовали бы 4,7% респондентов, 9,3% не собираются голосовать, 30% затруднились с ответом.

Прогноз на второй тур

Киевским Международным Институтом Социологии также был проведен опрос о возможных результатах второго тура. Респондентам предлагалось выбрать кандидата в каждой из 8 пар. Результаты оказались следующими:

Порошенко (11,8%) – Тимошенко (23,4%)

Бойко (19%) – Порошенко (15,3%)

Гриценко (20,4%) – Тимошенко (20,8%). Результат в пределах погрешности. Утверждать о преимуществе кандидата нельзя.

Бойко (15,2%) – Тимошенко (23,4%)

Вакарчук (18,9%) – Тимошенко (23,4%)

Зеленский (23%) – Тимошенко (22,2%). Результат в пределах погрешности. Утверждать о преимуществе кандидата нельзя.

Вакарчук (24,2%) – Порошенко (11,1%)

Зеленский (27,8%) – Порошенко (12,2%)

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3 декабря, Социологическая группа "Рейтинг" по заказу IRI

Юлия Тимошенко занимает первую строчку рейтинга выборов президента 2019, составленного группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института IRI. В пятерке лидеров также: шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и кандидат от политического объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко.

Соцопрос проводился в период с 29 сентября - 14 октября 2018 года по всей территории Украины, за исключением оккупированных областей. Количество респондентов составило 2400 человек, погрешность 2,0%.

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В ходе личного интервью респондентам был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

14% опрошенных собираются отдать свой голос за Юлию Тимошенко;

вторую строчку рейтинга с 8% делят Петр Порошенко и Владимир Зеленский;

7% респондентов готовы проголосовать за Анатолия Гриценко;

пятипроцентный барьер преодолел Юрий Бойко с показателем 6% голосов опрошенных.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко набрал 4% голосов по результатам соцопроса. Такие же показатели у председателя партии "За життя" Вадима Рабиновича и популярного исполнителя Святослава Вакарчука.

Александр Шевченко, Андрей Садовый и Олег Тягнибок получили 2% симпатий опрошенных. 1% голосов в президентском рейтинге у Валентина Наливайченко, Сергея Таруты, Виталия Скоцика, Романа Бессмертного, Александра Вилкула.

При этом 4% респондентов на выборах президента Украины проголосовали бы за другого кандидата, 14% - не собираются голосовать, еще 17% затруднились с ответом.

13 ноября. КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг

По состоянию на ноябрь, лидером рейтинга президентских выборов 2019 остается Юлия Тимошенко с отрывом от своих основных конкурентов практически в два раза.

Данные были получены в ходе социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и Соцгруппы "Рейтинг". В период 19 октября – 2 ноября 2018 в регионах Украины было опрошено 10 тыс. респондентов, погрешность составила не более 1%.

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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 12,7% от всех опрошенных. Второе место предвыборного рейтинга у В. Зеленского – 7,6%. Порошенко согласны поддержать 6,3% респондентов. На 0,1% от действующего президента отстает Гриценко (6,2%). Юрий Бойко набрал 5,5% голосов.

Остальные кандидаты имеют менее 5% поддержки украинцев: О. Ляшко (4,9%), С. Вакарчук (3,7%), Е. Мураев (3,2%), В. Рабинович (2,3%), А. Шевченко (2,1%).

В ходе личного интервью 15,1% респондентов сообщили, что не пойдут на выборы, затруднились с ответом 21,5%, 9,1% проголосовали бы за другого кандидата.

Во втором туре Ю.Тимошенко одержала бы победу во всех возможных электоральных парах. А Петр Порошенко, наоборот, проиграл бы своим конкурентам.

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Тимошенко (27%) - Гриценко (20%)

Тимошенко (29%) - Порошенко (14%)

Тимошенко (29%) - Бойко (16%)

Тимошенко (26%) - Зеленский (23%)

Зеленский (28%) - Порошенко (15%)

Гриценко (26%) - Петр Порошенко (14%)

Бойко (20%) - Порошенко (17%)

1 ноября. Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг

Прогноз на первый тур выборов президента 2019

В период с 28 сентября по 16 октября во всех регионах страны было проведено исследование электоральных настроений населения в связи с предстоящими выборами.

Соцопрос проводился Центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко, Киевским международным институтом социологии и Социологической группой "Рейтинг".

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Всего опрошено 13684 респондента (стандартная погрешность +/- 0,85%). Из них 75,8% заявили о готовности прийти на избирательные участки 31 марта. 11,9% респондентов считают, что точно не будут голосовать, 7,6% - скорее всего не будут голосовать, 4,7% опрошенных не определились или уклонились от ответа.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, лидером президентской гонки могла стать Юлия Тимошенко. За главу "Батькивщины" готовы отдать голоса 13,4% от всех отпрошенных/ 18,9% от тех, кто будет голосовать и ответили на вопрос. Высокие предвыборные рейтинги у Владимира Зеленского, хотя популярный украинский шоумен не высказывал своей заинтересованности в выборах. Тем не менее, за Зеленского проголосовали бы 7,6%/ 10,7% респондентов. В тройке лидеров – Анатолий Гриценко. Экс-министр обороны имеет 7%/ 9,9% потенциальных избирателей. Для Гриценко выборы президента в 2019 могут стать уже третьими по счету. Такой же рейтинг и у действующего главы государства Петра Порошенко. За него готовы голосовать 7% от всех опрошенных/ 9,9% тех, кто точно придет на избирательный участок и определился. Глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, в случае подтверждения своего участия выборах, может рассчитывать на 6,9%/ 9,8% голосов. На выборах в 2014 году Олег Ляшко занял третье место. А в следующем году его готовы поддержать 5,7% / 8,0% опрошенных. Святослав Вакарчук неоднозначно высказывается о своих политических амбициях. Несмотря на отсутствие официального подтверждения о заинтересованности в должности главы государства, за вокалиста "Океана Эльзы" готовы голосовать 4,9%/ 7% граждан. Шансы у главы партии "За життя" Вадима Рабиновича, по результатам социологических исследований, оцениваются в 3,5%/ 4,9% голосов. Городской голова Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый в предвыборном рейтинге имеет до 2,5/ 3,5% симпатий опрошенных. На 10 месте соцопроса Олег Тягнибок. За главу ВО "Свобода" готовы отдать голоса 1,8%/ 2,6% респондентов. Народный депутат и экс-директор горнолыжного комплекса "Буковель" Александр Шевченко, в случае участия в выборах 2019, может набрать 1,7% / 2,4% голосов.

Менее 1% голосов от числа всех опрошенных у Ольги Богомолец (0,9%), Сергея Таруты (0,8%), Валентина Наливайченко и Дмитрия Яроша (по 0,7%), у Романа Безсмертного (0,6%), Сергея Каплина и Петра Симоненко (по 0,4%), у Инны Богословской и Дмитрия Добродомова (по 0,3%), у Виктора Чумака (0,2%), Ильи Кивы (0,1%).

При этом 3,4% от всех респондентов голосовали бы за другого кандидата, а 12,5% - отказались бы голосовать.

Прогноз на второй тур выборов 2019

На основании исследования электоральных настроений граждан Украины было смоделировано несколько вариантов результатов второго тура выборов.

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Респонденты должны были ответить, за кого бы они проголосовали в 6 предложенных парах:

Анатолий Гриценко (33,1%) - Петр Порошенко (14,3%). Сложно ответить – 16,6%. Не голосовали бы – 36%.

Анатолий Гриценко (26,9%) – Юлия Тимошенко (24,8%). Сложно ответить – 15,2%,. Не голосовали бы – 33,1%.

Юлия Тимошенко (30,7%) – Петр Порошенко (15,1%). Сложно ответить – 14,5%. Не голосовали бы – 39,7%.

Юрий Бойко (20,2%) - Петр Порошенко (20,0%). Сложно ответить – 17,8%. Не голосовали бы – 42%.

Юлия Тимошенко (30,3%) – Юрий Бойко (16,8%.). Сложно ответить – 16,1%. Не голосовали бы – 36,8%.

Анатолий Гриценко (31,1%) – Юрий Бойко (15,9%). Сложно ответить – 18,1%. Не голосовали бы – 34,7%.

Таким образом, в трех из вариантов лидером рейтинга является Анатолий Гриценко. Кроме того, Гриценко на 2,1% опережает Тимошенко, которая имеет более высокие показатели в общем предвыборном рейтинге.

Полная информация по кандидатам в президенты на выборы 2019 на РБК Украина.