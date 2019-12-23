Рейтинги в Ирпене: "Нові обличчя" Карплюка за полгода потеряли две трети избирателей

Фото: Владимир Карплюк (из открытых источников)

Декабрьский опрос показал уровень поддержки партии на уровне 9,9% избирателей

Политическая партия “Нові обличчя” экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка потеряла около двух третей поддержки по сравнению с мартом 2019 года после ряда коррупционных скандалов в городе и проигрыша Карплюка на выборах народных депутатов в июле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 2-8 декабря 2019 среди жителей Ирпеня и Приирпенья.

Так, в марте 2019 года уровень поддержки партии среди тех, кто определился с выбором и готов прийти на избирательные участки, если бы выборы в городской совет состоялись в ближайшее воскресенье, составлял 28,2%. В то же время декабрьский опрос показал уровень поддержки на уровне 9,9% избирателей.

При этом, согласно результатам опроса, 43% опрошенных отметили считают, что дела в городе идут в правильном направлении, 28% - в неправильном, 30% - не определились по этому вопросу, сказано в релизе социологической компании.

Две трети опрошенных отметили, что однозначно готовы принять участие в ближайших выборах городского головы и городского совета Ирпеня. Среди партий, которые могли бы принять участие в местных выборах, лидером является партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 38,5% тех, кто определился и намерен проголосовать. 13,6% поддержали бы партию "Европейская солидарность", 9,9% - партию “Нові обличчя”, 6,4% - партию "Батькивщина", 5,9% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 4,6 % - партию "Голос", 3,1% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти респондентов.

Оценивая отставку городского головы Ирпеня Карплюка в августе 2018 года, 37% отметили, что такие действия бывшего мэра были связаны с его попыткой избежать ответственности за коррупционные злоупотребления. Зато 25% уверены, что это было скорее реакцией на политическое давление правоохранительных органов на него как мэра и его команду.

Треть ничего не смогли ответить. За более чем год количество тех, кто считает, что Карплюк подал в отставку из-за попытки избежать ответственности за взяточничество, выросла почти вдвое.

Напомним, с марта 2019 года в Ирпене разразилось сразу несколько коррупционных скандалов, крупнейший из которых связан с уголовными производствами по факту незаконного внесения изменений в Генеральный план города ради застройки поймы реки Ирпень и арест земельного участка.

Аудитория исследования: жители города Ирпень и Приирпенья от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения: 2-8 декабря 2019.