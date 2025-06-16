Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, який приніс як позитивні зрушення для частини українських тенісисток, так і втрати позицій для лідерок збірної. Найбільші зміни торкнулися Еліни Світоліної, Ангеліни Калініної та Олександри Олійникової.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.
Світоліна втратила позиції
Еліна Світоліна зберігає статус першої ракетки України, однак цього тижня опустилася на 14-те місце у світовому рейтингу (-1).
Цей тиждень став уже 361-м у її кар'єрі серед топ-20 найкращих тенісисток планети.
Костюк утримала позицію, Ястремська та Стародубцева втратили по сходинці
Марта Костюк зберегла за собою 26-ту позицію, залишаючись другою ракеткою України.
Тим часом Даяна Ястремська, яка є третьою у національному рейтингу, опустилася на 46-те місце (-1).
Незначне зниження також продемонструвала Юлія Стародубцева - 68-ме місце (-1).
Калініна вибуває з топ-100
Ангеліна Калініна, яка тривалий час трималась у першій сотні, цього тижня вибула з топ-100 і опустилася на 101-ше місце, втративши одразу 5 позицій.
У кого найбільший прогрес і регрес
Позитивною новиною стало зростання Олександри Олійникової - вона піднялася на 195-те місце (+7) і вперше у кар’єрі дебютувала в топ-200 WTA.
Ще більший прогрес у молодої 21-річної тенісистки Олени Грекул, яка зробила стрибок на 92 позиції й тепер вона займає 1285-ту сходинку.
Найбільше падіння серед українок цього тижня у Марії Подураєвої - вона опустилася аж на 40 позицій і тепер перебуває на 1356-му місці.
Рейтинг топ-10 українських тенісисток зараз виглядає так (wtatennis.com)
Парний рейтинг: Кіченок - у топ-15
У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається №1 серед українок - вона піднялася на 12-ту позицію (+1).
Її сестра Надія Кіченок також покращила результат і тепер займає 54-ту сходинку (+1).
Марта Костюк, яка також активно грає в парі, цього тижня втратила одну позицію і знаходиться на 80-му місці (-1).
Топ-10 тенісисток планети прямо зараз
- Аріна Сабаленка
- Коко Гауфф
- Джессіка Пегула
- Циньвень Чжен
- Жасмін Паоліні
- Медісон Кіз
- Мірра Андрєєва
- Іга Свьонтек
- Емма Наварро
- Паула Бадоса
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світоліна несподівано знялась з турніру на користь іншої українки.
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