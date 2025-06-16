ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100

Понеділок 16 червня 2025 16:39
UA EN RU
Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100 Еліна Світоліна погіршила позицію в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, який приніс як позитивні зрушення для частини українських тенісисток, так і втрати позицій для лідерок збірної. Найбільші зміни торкнулися Еліни Світоліної, Ангеліни Калініної та Олександри Олійникової.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Світоліна втратила позиції

Еліна Світоліна зберігає статус першої ракетки України, однак цього тижня опустилася на 14-те місце у світовому рейтингу (-1).

Цей тиждень став уже 361-м у її кар'єрі серед топ-20 найкращих тенісисток планети.

Костюк утримала позицію, Ястремська та Стародубцева втратили по сходинці

Марта Костюк зберегла за собою 26-ту позицію, залишаючись другою ракеткою України.

Тим часом Даяна Ястремська, яка є третьою у національному рейтингу, опустилася на 46-те місце (-1).

Незначне зниження також продемонструвала Юлія Стародубцева - 68-ме місце (-1).

Калініна вибуває з топ-100

Ангеліна Калініна, яка тривалий час трималась у першій сотні, цього тижня вибула з топ-100 і опустилася на 101-ше місце, втративши одразу 5 позицій.

У кого найбільший прогрес і регрес

Позитивною новиною стало зростання Олександри Олійникової - вона піднялася на 195-те місце (+7) і вперше у кар’єрі дебютувала в топ-200 WTA.

Ще більший прогрес у молодої 21-річної тенісистки Олени Грекул, яка зробила стрибок на 92 позиції й тепер вона займає 1285-ту сходинку.

Найбільше падіння серед українок цього тижня у Марії Подураєвої - вона опустилася аж на 40 позицій і тепер перебуває на 1356-му місці.

Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100

Рейтинг топ-10 українських тенісисток зараз виглядає так (wtatennis.com)

Парний рейтинг: Кіченок - у топ-15

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається №1 серед українок - вона піднялася на 12-ту позицію (+1).

Її сестра Надія Кіченок також покращила результат і тепер займає 54-ту сходинку (+1).

Марта Костюк, яка також активно грає в парі, цього тижня втратила одну позицію і знаходиться на 80-му місці (-1).

Топ-10 тенісисток планети прямо зараз

  1. Аріна Сабаленка
  2. Коко Гауфф
  3. Джессіка Пегула
  4. Циньвень Чжен
  5. Жасмін Паоліні
  6. Медісон Кіз
  7. Мірра Андрєєва
  8. Іга Свьонтек
  9. Емма Наварро
  10. Паула Бадоса

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світоліна несподівано знялась з турніру на користь іншої українки.

Також ми писали, що Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еліна Світоліна Теніс Спортсмени
Новини
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді