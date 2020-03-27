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Рейтинг Трампа обновил исторический максимум

Новости » В мире     27.03.2020 - 04:39
Рейтинг Трампа обновил исторический максимум
Иллюстративное фото (facebook.com/POTUS)

Поддерживают Трампа 47,1% американцев, недовольны его работой - 49,6%

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют усредненные данные портала Real Clear Politics.

Недовольны работой Трампа - 49,6% американцев.

Предыдущий максимум рейтинг американского президента был зафиксирован 25 февраля 2020 года - 46,3%.

Отмечается, что достигнутый показатель является абсолютным рекордом для Трампа, рейтинг которого в среднем никогда не был выше антирейтинга (кроме самой первой недели в должности президента).

Портал Real Clear Politics анализирует результаты всех основных социологических опросов в стране относительно одобрения или неодобрения деятельности Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Напомним, попытка демократов в Конгрессе США подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа практически не отразилась на стабильности его поддержки. Около 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос, следует ли Сенату проголосовать за отстранение Трампа от должности. 46% участников опроса высказались за импичмент Трампа. Опрос проводился по телефону по всей стране 26-29 января.

В конце 2019 года Палата представителей проголосовала за оглашение обвинения Трампу в превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса по делу об импичменте. 5 февраля 2020 года американский Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента. Президент США был признан невиновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

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