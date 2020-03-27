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Рейтинг Трампа оновив історичний максимум

Новини » В світі     27.03.2020 - 04:39
Рейтинг Трампа оновив історичний максимум
Ілюстративне фото (facebook.com/POTUS)

Підтримують Трампа 47,1% американців, незадоволені його роботою - 49,6%

Рейтинг президента США Дональда Трампа виріс до 47,1%, оновивши історичний максимум. Про це свідчать усереднені дані порталу Real Clear Politics.

Незадоволені роботою Трампа - 49,6% американців.

Попередній максимум рейтинг американського президента був зафіксований 25 лютого 2020 року - 46,3%.

Наголошується, що досягнутий показник є абсолютним рекордом для Трампа, рейтинг якого в середньому ніколи не був вище антирейтингу (крім першої тижні на посаді президента).

Портал Real Clear Politics аналізує результати всіх основних соціологічних опитувань в країні щодо схвалення або несхвалення діяльності Трампа з моменту його вступу на посаду в січні 2017 року.

Нагадаємо, спроба демократів у Конгресі США оголосити імпічмент президента Дональда Трампа практично не позначилася на стабільності його підтримки. Близько 49% респондентів відповіли негативно на питання, чи треба Сенату проголосувати за усунення Трампа від посади. 46% учасників опитування висловилися за імпічмент Трампа. Опитування проводилося телефоном по всій країні 26-29 січня.

В кінці 2019 року Палата представників проголосувала за оголошення звинувачення Трампу в перевищенні повноважень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу у справі про імпічмент. 5 лютого 2020 року американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями звинувачення в рамках імпічменту. Президент США був визнаний винним у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

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