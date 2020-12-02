Рейтинг политиков: кому больше всего доверяют украинцы

Значительная часть украинцев не знают фамилий руководителей правительства, парламента и Офиса президента
В конце ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 44%, однако не доверяют - 53%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлений и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 62% - не удовлетворены.