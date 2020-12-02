Рейтинг політиків: кому найбільше довіряють українці

Значна частина українців не знають прізвищ керівників уряду, парламенту та Офісу президента
Наприкінці листопада 2020 року більшість українців висловлюють недовіру до всіх політиків. Частіше довіра словлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 44%, однак не довіряють - 53%).
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заяв і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.