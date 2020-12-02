Рейтинг політиків: кому найбільше довіряють українці

Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Значна частина українців не знають прізвищ керівників уряду, парламенту та Офісу президента

Наприкінці листопада 2020 року більшість українців висловлюють недовіру до всіх політиків. Частіше довіра словлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 44%, однак не довіряють - 53%).

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% і 54% - не довіряють, ще 2% не знають його.

Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 31% і 58% - не довіряють, ще 7% не знають його.

Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 27% і 32% - не довіряють, ще 35% не знають його.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 71% - не довіряють.

Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойко довіряють 24%, 53% - не довіряють, ще 18% не знають його.

Лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 22%, 75% - не довіряють.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, 65% - не довіряють, 7% не знають його.

Колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 15%, 78% - не довіряють, 3% не знають його.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 15%, 46% - не довіряють, 34% не знають його.

Керівника Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 12%, 44% - не довіряють, 42% не знають його.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заяв і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.