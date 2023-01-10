Рейтинг політиків: кому з іноземних лідерів довіряють і не довіряють українці

Довіра до політиків та країн

Як зазначають автори дослідження, в цілому можна говорити про суттєве зростання довіри до закордонних лідерів порівняно з 2021 роком. Водночас, можна зробити припущення, що трійку лідерів міг би дещо посунути колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, до якого українці ставляться з великою теплотою.

Прикметно, утім, що новий голова британського уряду Ріші Сунак обіймає четверту позицію - йому довіряють 64% українців.

"Ці дані можуть свідчити про те, що українці свідомі того, що підтримку Україні в умовах повномасштабного вторгнення надають держави, а не персонально їх лідери. І тому Велика Британія залишатиметься другом для України, незалежно від того, хто очолюватиме уряд", - йдеться в повідомленні.

Лідери недовіри

Українці не ймуть віри агресору та його поплічникам. Путін та Лукашенко - закордонні лідери, яким українці вже другий рік поспіль не довіряють найбільше - 97% та 94% респондентів. Велика частка українців не довіряє також Сі Цзіньпіню (73%) та Віктору Орбану (69%) - порівняно з 2021 роком відбулось зростання недовіри до цих лідерів утричі.

Українці також стали менше довіряти Реджепу Тайїпу Ердогану (рівень недовіри зріс на 27 в.п.) та Еммануелю Макрону (на 14 в.п.).

"У 2022 році рівень довіри до закордонних лідерів залежить від того, які заяви роблять ці лідери щодо російсько-української війни, та яку допомогу надають їхні країни", - зазначають автори дослідження.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення центру "Нова Європа". з 16 по 25 грудня 2022 року серед 1553 респондентів. Опитування проводилося методом CATI. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих Росією територіях, України, де українські оператори не надають послуги мобільного телефонного зв’язку. Похибка не перевищує 3,1%.