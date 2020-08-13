Рейтинг партий: в Раду могут пройти пять политсил

Если бы досрочные выборы в Верховную раду состоялись в конце июля 2020 года, в парламент попали бы пять политических сил. Президентская партия теряет позиции.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали 25,5% граждан (среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 18,3% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 18,1%, за партию "Батькивщина" - 10,4%, за партию "Сила и честь" - 6,5%.

Остальные партии получат меньше 2%.

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале августа за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Кроме того, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" были готовы голосовать 17,6% респондентов (в середине июля - 15,5%), за партию "Европейская солидарность" - 15,7% (в середине июля - на 14,3%), за партию "Батькивщина" - 10,4% (в середине июля - 10,0%).

Отметим, на парламентских выборах 21 июля 2019 года "Слуга народа" получила 43,2%, "Оппозиционная платформа - За життя" 13,1%, "Батькивщина" - 8,2%, "Европейская солидарность" - 8,1% "Голос" - 5,8% голосов.