Рейтинг партий: "Батькивщина" продолжает наращивать поддержку

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в Верховную раду прошли бы пять партий. Среди тех, кто продолжает наращивать поддержку - "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Так, среди респондентов, которые собираются голосовать и определились, свои голоса отдали бы за партию "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "Евросолидарнисть" - 14,2%. Более проходной барьер приобретает и "Сила и честь" (6,3%).
По сравнению с аналогичным исследованием КМИС за июнь, за прошлый месяц команда президента потеряла поддержку с 20,6% до 20,2%, а "Батькивщина" - наоборот, добавила в свой рейтинг с 14,7% до 16%.
Напомним, в течение 24 июля-1 августа 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения, в ходе которого методом личного интервью было опрошено 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.
Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге.