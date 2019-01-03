Рейтинг исполнения обещаний глав ОГА: Светличная лидер

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Светличная единственная из глав областей не имеет неисполненных обещаний

Глава Харьковской области Юлия Светличная стала лидером по выполнению обещаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты рейтинга ответственности глав областей за 2018 год, опубликованные фактчек-порталом "Слово и дело".

Эксперты подвели итоги прошедшего года среди глав областных администраций Украины.

Глава Харьковской области стала лидером по выполнению обещаний. По подсчетам экспертов аналитического портала, Светличная единственная из глав областей не имеет неисполненных обещаний и воплотила в жизнь 84% из своих публичных обязательств.

С большим отрывом от главы Харьковской области, на втором месте с 73% исполнения и 6 невыполненными обещаниями, расположился руководитель Днепропетровской области Валентин Резниченко. Замыкает тройку председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (64%). На нижней строчке рейтинга - глава Херсонской области Андрей Гордеев с 33%.

Отметим, что по итогам 2018 года глава Харьковской области улучшила свой прошлогодний результат. 2017 год она также завершила лидером среди глав регионов, но с 68% в рейтинге ответственности.

Аналитический портал "Слово и дело" - это фактчек-СМИ в Украине. Входит в четверку украинских фактчек-организаций, согласно ежегодному аудиту Reporter's Lab. Задача "Слова и дела" - определение уровня ответственности отечественных политиков и должностных лиц на основании систематического мониторинга и фиксации их обещаний, отслеживание состояния их выполнения.