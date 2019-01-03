Рейтинг виконання обіцянок голів ОДА: Світлична лідер

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Світлична єдина з глав областей не має невиконаних обіцянок

Голова Харківської області Юлія Світлична стала лідером з виконання обіцянок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати рейтингу відповідальності голів областей за 2018 рік, опубліковані фактчек-порталом "Слово і діло".

Експерти підвели підсумки минулого року серед голів обласних адміністрацій України.

Голова Харківської області стала лідером з виконання обіцянок. За підрахунками експертів аналітичного порталу, Світлична єдина з глав областей не має невиконаних обіцянок і втілила в життя 84% зі своїх публічних зобов'язань.

З великим відривом від глави Харківської області, на другому місці з 73% виконання і 6 невиконаними обіцянками, розташувався керівник Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Замикає трійку голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль (64%). На нижній сходинці рейтингу - голова Херсонської області Андрій Гордєєв з 33%.

Зазначимо, що за підсумками 2018 року голова Харківської області поліпшила свій торішній результат. 2017 рік вона також завершила лідером серед голів регіонів, але з 68% в рейтингу відповідальності.

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