Рейтинг Демократичної партії США пробив 35-річний антирекорд

Рейтинг довіри Демократичної партії США опустився до найнижчого за останні 35 років рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Також наростає рівень несхвалення діяльністі президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Виборці незадоволені роботою щодо інфляції та діями щодо тарифів.

"Дуже позитивно" до демократів ставляться лише 8% виборців. До порівняння, аналогічним чином до республіканців ставляться 19% опитаних.

Зокрема, 63% респондентів не схвалюють роботу Демократичної партії. Лише 33% опитаних задоволені її діяльністю.

Рейтинг Трампа

Як повідомлялося раніше, на 100-й день президентства Дональд Трамп зіткнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США.

Його рейтинг поступався показникам, які були вісім років тому під час його першого терміну.

Американці демонстрували стурбованість спробами глави держави розширити свою владу.

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