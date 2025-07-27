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Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд

Воскресенье 27 июля 2025 00:35
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Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд Иллюстративное фото: в США не довольны Демократической партией (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Рейтинг доверия Демократической партии США опустился до самого низкого за последние 35 лет уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно данным опроса общественного мнения, американцы больше одобряют деятельность республиканцев.

В частности, 63% респондентов не одобряют работу Демократической партии. Лишь 33% опрошенных довольны ее деятельностью.

"Очень положительно" к демократам относятся только 8% избирателей. К сравнению, аналогичным образом в республиканцам относятся 19% опрошенных.

Также нарастает уровень неодобрения деятельности президента США Дональда Трампа и его администрации. Избиратели недовольны работой по инфляции и действиями относительно тарифов.

Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд

Рейтинг Трампа

Как сообщалось ранее, на 100-й день президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США.

Его рейтинг уступал показателям, которые были восемь лет назад во время его первого срока.

Американцы демонстрировали обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть.

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Соединенные Штаты Америки Демократическая партия США Республиканская партия США
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