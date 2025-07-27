Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд

Рейтинг доверия Демократической партии США опустился до самого низкого за последние 35 лет уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Также нарастает уровень неодобрения деятельности президента США Дональда Трампа и его администрации. Избиратели недовольны работой по инфляции и действиями относительно тарифов.

"Очень положительно" к демократам относятся только 8% избирателей. К сравнению, аналогичным образом в республиканцам относятся 19% опрошенных.

В частности, 63% респондентов не одобряют работу Демократической партии. Лишь 33% опрошенных довольны ее деятельностью.

Рейтинг Трампа

Как сообщалось ранее, на 100-й день президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США.

Его рейтинг уступал показателям, которые были восемь лет назад во время его первого срока.

Американцы демонстрировали обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть.

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