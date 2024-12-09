Рейтинг банків України з прибутку: скільки заробили з початку 2024 року

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 125,554 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 2,3% більше ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 50,263 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,776 млрд гривень), на третьому - банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 6,714 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк – 5,959 млрд гривень та приватний ПУМБ – 5,702 млрд гривень.

За даними НБУ, 52 із 62 банків отримали прибуток на суму 125,928 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 374 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, 2023 року податок прибуток банків збільшили з 18% до 50%. 2024 року цей податок становить 25%. Проте Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ставки знову до 50%. Банки сплатять цей податок за підсумками 2024 року.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).