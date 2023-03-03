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Рейселанн-Ольсбу перемогла в спринті етапу Кубка світу з біатлону в Чехії, Джима в топ-15

Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу була влучною на рубежах (facebook.com/MarteOlsbuOfficial)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом норвезької біатлоністки Марте Рейселанн-Ольсбу завершилася перша гонка серед жінок на етапі Кубка світу 2022/23 у чеському Нове Место. Три українки на чолі з Юлією Джимою потрапили до очкової зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинавка виграла спринтерські змагання. Вона здолала дистанцію на 7,5 кілометрів за 19:28,4 хвилин.

Рейселанн-Ольсбу здобула перемогу завдяки влучній стрільбі. Вона закрила всі 10 мішеней на двох вогневих рубежах. Її співвітчизниця Ланнмарк Тандреволд промахнулся під час стрільби лежачи та відстала на два десятки секунд. Француженка Шевальє-Буше з тим же доробком фінішувала майже на півхвилини пізніше.

Найкращою серед українок традиційно для нинішнього сезону стала Джима. Досвідчена біатлоністка не тільки була точною у стрільбі, а й показала непогану швидкість і завершила гонку на 11-й сходинці. Від Рейселанн-Ольсбу вона відстала всього на 45,9 секунд.

Ще дві українські спортсменки зуміли набрати очки, припустившись одного промаху. Анастасія Меркушина схибила під час стрільби лежачи, а Білосюк – у стійці. На фініші хронометр зафіксував у них однаковий час із відставанням на понад півтори хвилини від переможниці.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

  1. Марте Рейселанн-Ольсбу
  2. Інгрід Ландмарк Таннреволд (+20,5)
  3. Анаїс Шевальє-Буше (+29,3)

...

11. Юлія Джима (+45,9)

26. Анастасія Меркушина (+1:32,7)

26. Олена Білосюк (+1:32,7)

43. Дарія Блашко (+1:53,3)

66. Любов Кип'яченкова (+2:43,6)

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