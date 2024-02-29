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"Рейнджерс" розгромили "Коламбус", "Едмонтон" дотиснув "Сент-Луїс": всі шайби вечора НХЛ

Четвер 29 лютого 2024 10:38
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"Рейнджерс" розгромили "Коламбус", "Едмонтон" дотиснув "Сент-Луїс": всі шайби вечора НХЛ Фото: Ігор Шестьоркін пропустив лише одну шайбу від "Коламбуса" (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Коротка програма ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги обмежилася двома поєдинками. Перемоги здобули "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У Нью-Йорку в протистоянні з "Коламбусом" після безгольового першого періоду "Рейнджерс" повели в середині другого, коли Панарін поцілив під дальню стійку після виграного вкидання. Закріпив перевагу господарів Факс, який реалізував більшість після перехоплення Крайдера.

На старті третьої 20-хвилинки Сіллінджер вдало зіграв на добиванні та повернув "Блю Джекетс" у гру. Гості змушені були відкритися на фінальних хвилинах, але так і не змогли зрівняти рахунок. Натомість двічі пропустили в порожні ворота від Панаріна та Крайдера.

А ось в Едмонтоні "Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в перші п'ять хвилин. Томас реалізував більшість із правої зони вкидання, а Бучнєвіч завершив момент перед воротами. Утім, ще до кінця періоду "Ойлерз" один гол відіграли – Хайман на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію.

Він же зрівняв рахунок на початку другої 20-хвилинки, скориставшись передачею Макдевіда. Більше команди до кінця основного часу не забивали, тож довелося грати овертайм. Там удача посміхнулася "Едмонтону". На останніх секундах п'ятихвилинки той же Макдевід влаштував сольний прохід і холоднокровно пробив голкіпера.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Коламбус" – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
  • "Едмонтон" – "Сент-Луїс" – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

До слова, напередодні капітан "Сент-Луїса" Шенн влаштував бійку з хуліганом "Вінніпега" Лаурі.

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