"Рейнджерс" розгромили "Коламбус", "Едмонтон" дотиснув "Сент-Луїс": всі шайби вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

У Нью-Йорку в протистоянні з "Коламбусом" після безгольового першого періоду "Рейнджерс" повели в середині другого, коли Панарін поцілив під дальню стійку після виграного вкидання. Закріпив перевагу господарів Факс, який реалізував більшість після перехоплення Крайдера.

На старті третьої 20-хвилинки Сіллінджер вдало зіграв на добиванні та повернув "Блю Джекетс" у гру. Гості змушені були відкритися на фінальних хвилинах, але так і не змогли зрівняти рахунок. Натомість двічі пропустили в порожні ворота від Панаріна та Крайдера.

А ось в Едмонтоні "Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в перші п'ять хвилин. Томас реалізував більшість із правої зони вкидання, а Бучнєвіч завершив момент перед воротами. Утім, ще до кінця періоду "Ойлерз" один гол відіграли – Хайман на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію.

Він же зрівняв рахунок на початку другої 20-хвилинки, скориставшись передачею Макдевіда. Більше команди до кінця основного часу не забивали, тож довелося грати овертайм. Там удача посміхнулася "Едмонтону". На останніх секундах п'ятихвилинки той же Макдевід влаштував сольний прохід і холоднокровно пробив голкіпера.

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