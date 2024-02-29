ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Рейнджерс" разгромили "Коламбус", "Эдмонтон" дожал "Сент-Луис": все шайбы вечера НХЛ

Четверг 29 февраля 2024 10:38
UA EN RU
"Рейнджерс" разгромили "Коламбус", "Эдмонтон" дожал "Сент-Луис": все шайбы вечера НХЛ Фото: Игорь Шестеркин пропустил лишь одну шайбу от "Коламбуса" (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Короткая программа игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги ограничилась двумя поединками. Победы одержали "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

В Нью-Йорке в противостоянии с "Коламбусом" после безголевого первого периода "Рейнджерс" повели в середине второго, когда Панарин попал под дальнюю штангу после выигранного вбрасывания. Закрепил преимущество хозяев Факс, реализовавший большинство после перехвата Крайдера.

На старте третьей 20-минутки Силлинджер удачно сыграл на добивании и вернул "Блю Джекетс" в игру. Гости вынуждены были открыться на финальных минутах, но так и не смогли сравнять счет. Зато дважды пропустили в пустые ворота от Панарина и Крайдера.

А вот в Эдмонтоне "Сент-Луис" шокировал хозяев двумя шайбами в первые пять минут. Томас реализовал большинство из правой зоны вбрасывания, а Бучневич завершил момент перед воротами. Впрочем, еще до окончания периода "Ойлерз" один гол отыграли – Хайман на "пятаке" протолкнул шайбу за линию.

Он же сравнял счет в начале второй 20-минутки, воспользовавшись передачей Макдэвида. Больше команды до конца основного времени не забивали, так что пришлось играть овертайм. Там удача улыбнулась "Эдмонтону". На последних секундах пятиминутки тот же Макдэвид устроил сольный проход и хладнокровно пробил голкипера.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Коламбус" – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
  • "Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС