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"Едмонтон" переграв "Лос-Анджелес", "Вегас" здолав "Даллас": відео всіх шайб вечора НХЛ

Вівторок 23 квітня 2024 11:49
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"Едмонтон" переграв "Лос-Анджелес", "Вегас" здолав "Даллас": відео всіх шайб вечора НХЛ Фото: "Нафтовики" повели в серії з "Кінгз" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Чергові чотири поєдинки першого раунду плей-офф Національної хокейної ліги відбулися за океаном. У боротьбу за Кубок Стенлі-2024 вступили чинні чемпіони з "Вегас Голден Найтс" і один із фаворитів – "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У Бостоні місцеві "Брюїнз" не змогли подвоїти перевагу в серії, несподівано поступившись "Торонто". Господарі відкрили рахунок зусиллями Гікі, який реалізував більшість на добиванні. Утім, Домі швидко відновив паритет, проштовхнувши шайбу за лінію з "п'ятака".

Та на першу перерву лідером пішов "Бостон" – Пастрняк у дотик замкнув передачу Захи. Щоправда, в другому та третьому періодах голами відзначилися лише хокеїсти "Мейпл Ліфс". Спершу Таварес "прошив" Ульмарка кидком під стійку в більшості, а потім Меттьюс реалізував вихід 1 в 0 з воротарем.

Зате другу перемогу відсвяткувала "Кароліна". Хоча спершу шальки терезів хитнулися в бік "Айлендерс", які закинули дві шайби без відповіді в першому періоді. Палм'єрі виявився найспритнішим на "п'ятаку", а Хорват відзначився класним кидком із дистанції.

Геть кепські справи "Гаррікейнз" стали на початку другої 20-хвилинки, коли капітан "острів'ян" Лі елегантно реалізував більшість. Та господарі льоду організували камбек. У цьому ж періоді Терявяйнен вдало зіграв другим темпом за чисельної переваги "Кароліни". А у фінальному його партнери покарали гостей ще чотирма шайбами (Джарвіс, Ахо, Мартінук і Генцел).

Зі старту було весело в Техасі. "Вегас" повів у дебюті – Стоун підставив ключку під кидок Хеніфіна, а Оді-Маршессо в дотик замкнув передачу Барбашева. "Старз" відповіли шайбою Бенна в контратаці, але Гертл зіграв на добиванні після вкидання. Щоправда, Робертсон повернув "Даллас" у гру голом після перехоплення.

Утім, у другому періоді "Голден Найтс" закріпили власну перевагу. Це Макнабб шаленим кидком від лівого борту поцілив у ближній кут. Марчмент у середині фінального періоду відповів шайбою у схожому стилі. Та цього було замало для загального успіху.

Нарешті в Едмонтоні "Ойлерз" взялися трощити "Лос-Анджелес" зі старту. До середини другого періоду каліфорнійці вже "горіли" 0:4. Шайбами в складі "нафтовиків" відзначилися Хайман (двічі), Хенрік і Ньюджент-Гопкінс, а Макдевід записав до свого активу 3 асисти. Однак, "Кінгз" повернули інтригу на фінальні 20 хвилини голами Андерсона з дистанції та Кемпе з гострого кута.

Останній період подарував шайби на будь-який смак. Драйзайтль і Хайман із передач Макдевіда двічі реалізували більшість "Едмонтона". Далі Дюбуа з рикошетом і Мур із "п'ятака" скоротили відставання "Лос-Анджелеса". Та Фогеле завершив поєдинок влучним кидком у порожні ворота "Кінгз".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Торонто" – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1); серія – 1:1
  • "Кароліна" – "Айлендерс" – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0); серія – 2:0
  • "Даллас" – "Вегас" – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0); серія – 0:1
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес" – 7:4 (2:0, 2:2, 3:2); серія – 1:0

До слова, напередодні "Вінніпег" удома перестріляв "Колорадо" в поєдинку з 13-ма шайбами.

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