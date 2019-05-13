ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Реву подали в суд за оскорбление жителей Донбасса

Новости » Политика    13.05.2019 - 15:43
На Реву подали в суд за оскорбление жителей Донбасса
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Высказывания Ревы в интервью BBC просят признать противоправными

На министра социальной политики Андрея Реву подали в суд за оскорбление жителей оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Окружной административный суд Киева.

Сообщается, что суд получил два иска против Ревы после его интервью ВВС 26 апреля 2019, в котором министр, по мнению истцов, допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие достоинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

"Среди требований иска - признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний. Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства", - говорится в сообщении.

Отметим, 29 апреля в эфир вышел фрагмент интервью Ревы со скандальным заявлением.

"Все, кто был проукраинский, те выехали (с оккупированного Донбасса, - ред.)   А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого, абсолютно, я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", - заявил Рева.

После того, как данное заявление спровоцировало резонанс, Рева на своей странице в Facebook уточнил, что считает негодяями тех граждан, которые "с оружием в руках воюют против собственной страны". Он также добавил, что им "платить пенсии недопустимо".

Напомним, в 2017 году Рева заявил, что в бедности виноваты "прожорливые" украинцы, которые "слишком много едят".

 

Паспорта РФ для жителей Донбасса будут действительны только в одной области, - ГУР
Новости Украины ДонбасспенсионерыАндрей Рева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь