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З революційною емблемою: Audi показав новий потужний універсал на електротязі

Середа 23 квітня 2025 12:55
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З революційною емблемою: Audi показав новий потужний універсал на електротязі Фото: Audi показав новий потужний універсал на електротязі (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

У Китаї дебютував електричний універсал Audi E5 Sportback — перше серійне авто спільного підприємства Audi та SAIC, яке використовує нову платформу Advanced Digitized Platform, створену спільними зусиллями Audi та SAIC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відомо, що перший час продаватимуть фастбек тільки в Китаї. На вибір запропонують версії потужністю від 299 до 787 кінських сил, із заднім або повним приводом та 800-вольтовою батареєю ємністю до 100 кВт*год. Максимальний запас ходу – до 770 кілометрів.

З революційною емблемою: Audi показав новий потужний універсал на електротязі

Головна, але єдина відмінність E5 Sportback від звичайних Audi – дизайн, що враховує переваги китайських покупців. У чорні "петлі" спереду і ззаду інтегровано все функціональне обладнання - від світлотехніки та сенсорів електроніки до радара і спойлера.

У салоні електромобіля встановлений вигнутий панорамний кластер діагоналлю 27 дюймів. Вся мультимедійна складова працює на топовому чіпі Qualcomm Snapdragon 8295 під керуванням операційної системи AUDI OS та підтримує специфічні для Китаю програми.

За безпеку відповідає система AUDI 360 Assisted Driving, яка отримує дані від 29 різних датчиків, у тому числі лідара. Адаптивний круїз-контроль працює у місті та на магістралях: електроніка допомагає об'їжджати перешкоди, розпізнає сигнали світлофорів та може змінювати смугу руху по команді водія. Старт продажу AUDI E5 Sportback заплановано на літо 2025 року.

З революційною емблемою: Audi показав новий потужний універсал на електротязі

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