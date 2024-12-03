Революція бренду: Jaguar представив концепт електромобіля нового покоління

На заході Miami Art Week офіційно показали концепт-кар Jaguar Type 00 – це прототип, який показує подальший напрямок роботи марки. Нові логотипи, новий дизайн, нова самоідентифікація – від колишніх авто бренду у новому шоу-карі залишилися лише зображення кішки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Два нулі у назві машини позначають нульові викиди та статус нової відправної точки для еволюції марки.

Як заявив на презентації шеф-дизайнер бренду Jaguar Джеррі МакГоверн, хтось покохає цей дизайн зараз, хтось пізніше, а хтось ніколи – і це нормально. З усіх епітетів, що описують вигляд машини, у фірмових текстах найчастіше зустрічається термін "fearless" - безстрашний. Jaguar Type 00 – це велике брутальне купе з глухою кришкою багажника та колесами діаметром 23 дюйми.

В оформленні двомісного інтер'єру – два підйомні дисплеї на передній панелі та центральна балка довжиною 3,2 м, яка тягнеться від лобового скла у багажник. Три ключові матеріали в обробці – дорога тканина для сидінь, латунь для декору та камінь травертин для центрального боксу. Про використання дерева чи шкіри не сказано жодного слова.

Цікава особливість – додатковий відсік у лівому передньому крилі: під зсувною кришкою ховається окремий бокс, в якому зберігаються три бруски (з латуні, травертину та алебастру). За задумом, перед кожною поїздкою власник машини повинен вибрати один із них і помістити у спеціальний відсік у салоні. Від вибору цього елемента залежатиме графіка екранів, підсвічування, ароматизація та звуковий супровід.

В основу серійного авто ляже окрема платформа JEA (Jaguar Electric Architecture), подробиць про яку поки що немає. Заявлено лише ряд цільових параметрів: потужність – близько 1000 к.с., пробіг на одній зарядці – 770 км за циклом WLTP, а за 15 хвилин біля зарядної станції можна буде заповнити запас ходу на 320 км.

На ринок перший Jaguar нової ери має вийти в 2026 році, його випускатимуть у Британії і ціна новинки складе мінімум 130 тисяч доларів. Далі обіцяні ще дві моделі на тій же платформі JEA.