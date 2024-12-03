Революция бренда: Jaguar представил концепт электромобиля нового поколения

На мероприятии Miami Art Week официально показали концепт-кар Jaguar Type 00 – это прототип, показывающий дальнейшее направление работы марки. Новые логотипы, новый дизайн, новая самоидентификация – от прежних автомобильных брендов в новом шоу-каре остались только изображения кошки.

Два нуля в названии машины обозначают нулевые выбросы и статус новой отправной точки для эволюции марки.

Как заявил на презентации шеф-дизайнер бренда Jaguar Джерри МакГоверн, кто полюбит этот дизайн сейчас, кто позже, а кто никогда – и это нормально. Из всех эпитетов, описывающих вид машины, в фирменных текстах чаще всего встречается термин "fearless" – бесстрашный. Jaguar Type 00 – это большое грубое купе с глухой крышкой багажника и колесами диаметром 23 дюйма.

В оформлении двухместного интерьера – два подъемных дисплея на передней панели и центральная балка длиной 3,2 м, которая тянется от лобового стекла в багажник. Три ключевых материала в отделке – дорогостоящая ткань для сидений, латунь для декора и камень травертин для центрального бокса. Об использовании дерева или кожи не сказано ни слова.

Интересная особенность – дополнительный отсек в левом переднем крыле: под сдвижной крышкой скрывается отдельный бокс, в котором хранятся три бруска (из латуни, травертина и алебастра). По замыслу перед каждой поездкой владелец машины должен выбрать один из них и поместить в специальный отсек в салоне. От выбора этого элемента зависит график графиков, подсветка, ароматизация и звуковое сопровождение.

В основу серийного авто ляжет отдельная платформа JEA (Jaguar Electric Architecture), подробностей о которой пока нет. Заявлен только ряд целевых параметров: мощность – около 1000 л.с., пробег на одной зарядке – 770 км по циклу WLTP, а через 15 минут у зарядной станции можно будет заполнить запас хода на 320 км.

На рынок первой Jaguar новой эры предстоит выйти в 2026 году, его будут выпускать в Британии и цена новинки составит минимум 130 тысяч долларов. Далее обещаны еще две модели на той же платформе JEA.