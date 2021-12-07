Реванш, престиж и финансы: сегодня "Шахтер" сыграет с "Шерифом" заключительный матч в ЛЧ

Сегодня, 7 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет заключительный поединок в Лиге чемпионов этого сезона. В матче без турнирной мотивации "горняки" попытаются взять реванш за обидное поражение от тираспольского "Шерифа" в первом туре.

Реванш

Именно стартовое поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) во многом повлияло на выступление дончан в ЛЧ и привело к вылету из еврокубков. Тогда игроки "Шахтера" создали явно больше моментов у ворот молдавского клуба, но реализовать хоть один шанс так и не смогли. А в обороне и вовсе провалились, пропустив два гола после быстрых контратак.

После этого еще оставались надежды, если бы не продолжение сказки "Шерифа", который во втором туре обыграл и "Реал" на их же стадионе. Это сходу поставило "горняков" в затруднительное положение - нужно выигрывать хоть раз у "Реала" или "Интера". Но вышло взять лишь одно очков в домашнем поединке против итальянцев, а остальные три поединка "горняки" уступили. В итоге третье место досрочно досталось сегодняшним оппонентам донецкого клуба, который лишился евровесны.

"Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели. Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов", - заявил перед матчем наставник "горняков" Роберто Де Дзерби.

Престиж

На кону для "Шахтера" будет стоять их престиж и авторитет. Ведь проиграть оба матча "Шерифу" - равноценно катастрофе. Мало того, что "горняки" в этом сезоне в ЛЧ набрали пока лишь одно очко, так еще и забили только один гол, пропустив при этом аж 11. Это явно нужно исправлять. Причем, по словам Де Дзерби, возможно придется это делать и молодым игрокам дончан. Для них это может стать своеобразной витриной.

"Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важный. Многим молодым футболистам нужно показать себя", - отметил итальянский наставник "Шахтера".

Финансы

Еще один стимул для "горняков" - финансы. За победу дончане получат от УЕФА, ни много ни мало, около 3 миллионов долларов. Ничейный результат - около миллиона.

"Думаю, нужно не только брать, но и давать. Нам повезло, что клуб нам многое дает. И важно, чтобы клуб получил бонус от УЕФА, если есть такая возможность. Это важно, но это не только деньги, а и вопрос профессионализма", - сказал Де Дзерби.

Ориентировочный состав

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Витао, Матвиенко - Антонио, Степаненко - Тете, Судаков, Мудрик - Педриньо

"Шериф": Атанасиадис - Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Аддо, Тилль - Траоре, Коловос, Кастаньеда - Янсане

Где смотреть

Матч состоится в 22:00 в Киеве на НСК "Олимпийский". Трансляция будет доступна на платформе Megogo.