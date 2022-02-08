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Reuters назвало российских оккупантов на Донбассе "сепаратистами". В МИД ответили

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на материал агентства Reuters. Речь идет о публикации, в которой российские оккупационные силы на Донбассе назвали "сепаратистами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко в Twitter.

В ведомстве призывали не подрывать фальшивую реальность и не взрывать усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления.

"Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Внимание к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль", - написал он.

Предыстория

Недавно информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором назвало оккупационные силы РФ и их ставленников в ОРДЛО "сепаратистами".

Речь в статье шла о том, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что якобы полномасштабная война на востоке Украины "может вспыхнуть в любое время".

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