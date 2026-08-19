Reuters дізналось про нову загрозу для української металургії

Чинники впливу

Як зазначається в статті, на металургійну галузь одночасно тиснуть російські атаки, фактичне блокування чорноморських маршрутів, зростання логістичних витрат та підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 30%.

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ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі, а постачання понад встановлені обсяги обкладаються митом у 50%. За оцінкою GMK Center, нова квота для України становить близько 1 млн тонн і може означати скорочення українського експорту сталі до ЄС на 60% проти 2025 року.

"Замість підтримки з боку Європейського Союзу ми стикаємося з обмеженнями", - заявив Reuters операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Чому ринок ЄС важливий

ЄС залишається ключовим ринком для української металургії - на нього припадає близько 80% експорту української сталі. Загалом металургійна продукція формує близько 15% експорту України.

За словами Мироненка, нові обмеження можуть змусити "Запоріжсталь" скоротити роботу частини виробничих ліній та переорієнтуватися на виробництво чавуну, на який не поширюються квоти. Це означатиме простій близько 50% потужностей підприємства.

Додатковий удар - закриття морського експорту

Додатковим ударом стало фактичне припинення роботи чорноморського експортного маршруту.

Через це "Запоріжсталь" змушена імпортувати коксівне вугілля через європейські порти, що збільшує витрати приблизно на 30-40 доларів на тонну.

Необхідність окремого підходу для України

НБУ оцінює сукупні втрати валютної виручки у ІІ півріччі 2026 року лише через блокування Росією портів приблизно у 2,5 млрд доларів.

А разом з іншими обмеженнями ефект за оцінкою експертів може сягнути 10-12 пунктів ВВП у 2026-2027 роках. Галузеве об'єднання "Укрметалургпром" закликає уряд домагатися винятків для української металургії.

На цьому тлі українські виробники поступово втрачають конкурентоспроможність на європейському ринку та поступаються місцем турецьким, китайським і європейським компаніям.