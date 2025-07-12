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Ретроградний Сатурн змінить життя 5 знаків Зодіаку: кого штормитиме найбільше

Субота 12 липня 2025 19:45
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Ретроградний Сатурн змінить життя 5 знаків Зодіаку: кого штормитиме найбільше Гороскоп на ретроградний Сатурн обіцяє велике перезавантаження (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

З 13 липня по 27 листопада Сатурн, планета дисципліни та відповідальності, переходить у ретроградний рух в знаку Овна. Цей період стане знаковим у житті кількох знаків Зодіаку.

Вони відчують потребу змінити курс і повернути контроль над власним життям. Кому обіцяють глобальні зміни, детальніше розповідає РБК-Україна.

Овен

Ви більше не можете рухатися на автопілоті. Ретроградний Сатурн змусить зупинитися та переосмислити напрямок руху.

Це ідеальний час для побудови стратегії щодо змін у своєму житті. Не варто розпочинати нове, поки ви точно не зрозумієте, чого насправді прагнете досягти..

Телець

Цей транзит торкнеться ваших страхів та старих травм. Доведеться пропрацювати спогади або ситуації, які не дозволяють рухатися вперед.

Не уникайте внутрішньої роботи над собою. Вона принесе полегшення та стабільність, які важливі на шляху до кращого життя.

Близнюки

Ретроградний Сатурн вкаже на потребу переглянути дружні стосунки. Не всі, хто поруч, можуть бути чесними та гідними людьми.

Уникайте токсичних зв’язків та знайомств, які не приносять користі. Обирайте людей, які сприяють вашому зростанню. Можливо, доведеться обірвати деякі стосунки.

Рак

Цей період принесе нові професійні можливості. Спочатку буде складно, проте не варто опускати руки.

Використайте перепони на шляху для вдосконалення навичок або перегляд поглядів на кар’єру. Після завершення ретрограду все стане на свої місця.

Лев

Можлива зміна поглядів на життя або духовний злам. Те, у що ви вірите, більше не працюватиме.

Ретроградний Сатурн допоможе скинути старі обмеження й відкрити для себе нові ідеї. Записуйте усе, що спадає на думку.

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