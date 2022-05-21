Ресурсы есть. Украинское контрнаступление на Донбассе может начаться через полтора месяца, - CIT

Украина может перейти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца. ВСУ имеют для этого необходимые ресурсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева изданию "Медуза".
По его словам, сейчас центр боевых действий переместится на Донбасс. Стороны перейдут к позиционным боям. При этом Россия будут пытаться захватить некоторые населенные пункты и проводить показательные судебные процессы над защитниками Мариуполя.
Левиев добавил, что через полтора месяца ВСУ смогут перейти в полноценное контрнаступления для освобождения территорий и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии.
"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется", - акцентировал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина рассматривает и военный путь разблокировки портов.
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