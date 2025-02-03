Ресурси в обмін на підтримку. Що таке рідкоземельні метали, які хоче отримати Трамп від України

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Що таке рідкоземельні метали і які є в Україні

До рідкоземельних металів відносять групу хімічних елементів (скандій, ітрій та лантаноїди) з унікальними фізичним та хімічним властивостям. Це робить їх важливими у багатьох високотехнологічних галузях, таких як електроніка, зелена енергія, медицина та оптика.

До прикладу, рідкоземельні елементи використовуються у виробництві смартфонів, комп'ютерів, обладнання для томографів, лазерів, для створення міцних та легких сплавів тощо.

Україна має поклади цих рідкісних металів, зокрема:

запаси літію - близько третини від доведених у Європі (близько 3% світових покладів);

- близько третини від доведених у Європі (близько 3% світових покладів); запаси графіту - входить до топ-5 провідних держав;

- входить до топ-5 провідних держав; запаси титану - входить до топ-10 країн, а Стремигородське родовище титанових руд у Житомирській області є одним із найбільших у світі;

- входить до топ-10 країн, а Стремигородське родовище титанових руд у Житомирській області є одним із найбільших у світі; поклади уранових руд - посідає перше місце в Європі та 11-те у світі.

В Україні також є запаси й іншої критичної сировини: марганцю, заліза, золота, свинцю, цинку, кобальту, нікелю, міді, цирконію та ін.

Уран, титан і графіт видобуваються в Україні протягом довгого часу, тоді як видобуток літію все ще залишається на стадії "обговорення". Також існує потреба подальшого геологічного вивчення родовищ.

Більше про те, які запаси копалин має Україна та чи можливо задіяти цей потенціал, можна дізнатися у матеріалі "Трильйони в надрах. Чому Захід не інвестує у видобуток літію, титану та урану в Україні".

Зазначимо, світовим лідером видобутку та переробки рідкоземельних металів є Китай.

Рідкоземельні метали в обмін на допомогу США

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні рідкоземельних металів з України в обмін на подальшу підтримку у повномасштабній війні з РФ.

Глава Білого дому зазначив, що Україна має цінні ресурси, які можуть бути використані для забезпечення американських інтересів у сучасній високотехнологічній промисловості, повідомляло AP News.

Трамп підкреслив, що США надали Україні більше військової та економічної допомоги, ніж її європейські союзники, і висловив намір укласти угоду, яка б гарантувала доступ до українських рідкоземельних металів. Він вважає, що така угода могла б стати умовою для продовження американської підтримки у війні з Росією.

"Ми говоримо з ними (Україною і РФ, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали", - зазначив Трамп.

Один із пунктів "плану перемоги"

Про стратегічну важливість рідкоземельних металів України наголошував президент Володимир Зеленський під час презентації свого "плану перемоги" восени минулого року. Тоді ж він запропонував союзникам зі США та Європи укласти угоду щодо інвестування та захисту цінних металів.

Глава держави заявив, що в Україні зосереджені природні ресурси і, в тому числі, критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це зокрема уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять в глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ.

Зеленський підкреслив, що поклади критичних ресурсів в Україні разом з глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні.

"Україна пропонує США разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна - буде, та з іншими партнерами у світі, - укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також - мир завдяки силі. Економічній силі", - акцентував Зеленський.

Президент висловив думку, що така угода органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію, а саме - всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту у РФ та інші заходи тиску.

Як згодом писало Financial Times, пункт "плану перемоги" про рідкоземельні метали був "націлений" на Трампа.

Нардеп ВР Євгенія Кравчук у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснювала, що лідера Штатів мав зацікавити цей пункт через конкуренцію із Китаєм. Оскільки якщо Росія захопить українські території, то Китай отримає доступ до покладів літію. А в оточенні Трампа вважають КНР "найбільшим ворогом" для США.

При підготовці використовувалися: публікації AP News, Financial Times, текст "плану перемоги" презентованого Володимиром Зеленським у Верховній раді, дані з Wikipedia.