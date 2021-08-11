Республиканцы заблокировали утверждение кандидатур в Госдеп из-за "Северного потока-2"

Республиканцы заблокировали утверждение почти 30 кандидатов, из них шесть - на должности помощников госсекретаря, а также несколько кандидатур послов.

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США", - сказал Круз.

Он отметил, что с окончанием строительства газопровода Россия будет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать для вредоносных усилий в Европе и во всем мире.

Ранее группа, состоящая из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми, поставила ультиматум Министерству финансов США и Белому дому из-за "Северного потока-2".