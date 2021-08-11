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Республиканцы заблокировали утверждение кандидатур в Госдеп из-за "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали назначение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Они требуют, чтобы администрация президента США Байдена ввела новые санкции в отношении "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Республиканцы заблокировали утверждение почти 30 кандидатов, из них шесть - на должности помощников госсекретаря, а также несколько кандидатур послов.

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США", - сказал Круз.

Он отметил, что с окончанием строительства газопровода Россия будет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать для вредоносных усилий в Европе и во всем мире.

Ранее группа, состоящая из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми, поставила ультиматум Министерству финансов США и Белому дому из-за "Северного потока-2".

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа США по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "Северного потока-2" с Германией.

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Северный поток-2