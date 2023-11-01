ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У республіканців висунули умови Байдену щодо допомоги Україні: що хочуть

Вашингтон, Середа 01 листопада 2023 10:54
UA EN RU
У республіканців висунули умови Байдену щодо допомоги Україні: що хочуть Фото: конгресмен Майк Гарсіа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Республіканській партії США висунули умови до адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України. Конгресмени вимагають чіткої звітності щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден повинні надати Конгресу "стратегію перемоги". Вона повинні містити точні оцінки, кінцеву мету і критерії завершення війни. Також Гарсіа більшої звітності щодо наданої Україні зброї.

На його думку, Байден та глава Пентагону Ллойд Остін повинні пояснити необхідність подальшої допомоги, тобто яка зброя відправляється та як вона може допомогти Україні виграти війну.

Республіканці хочуть, що Білий дім дав список озброєння, яке може змінити патову ситуацію на фронті і яке ще не отримала Україна. Від Казначейства та Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти Росії. Також Гарсіа наполягає на жорсткій санкційній політиці проти РФ з боку США та НАТО.

Окремим пунктом конгресмен запитав, чи сходяться погляди України та США щодо окупованого росіянами Криму.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників обрала нового речника Палати представників США Майка Джонсона. Він запропонував свій варіант пакета допомоги Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без України.

Білий дім уже заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт, де не врахована допомога Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Конгресс США
NEWS
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ