ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Республіканці оголосили про дев'ятьох кандидатів на посаду спікера Палати представників

США, Понеділок 23 жовтня 2023 04:30
UA EN RU
Республіканці оголосили про дев'ятьох кандидатів на посаду спікера Палати представників Фото: Республіканці оголосили новий список кандидатів на посаду спікера Палати (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республіканці організували конкурс із дев’яти людей на посаду спікера Палати представників США. Члени партії проведуть голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тимчасовий спікер Палати представників Патрік МакГенрі розповів, що республіканці повернуться до Вашингтона і розпочнуть виборчий процес у вівторок.

Офіційно оголошені кандидати:

  1. Джек Бергман
  2. Байрон Дональдс
  3. Том Еммер
  4. Кевін Герн
  5. Майк Джонсон
  6. Ден Меузер
  7. Гері Палмер
  8. Остін Скотт
  9. Піт Сешнс

Колишній спікер Кевін Маккарті підтримав Тома Еммера. Він назвав нинішню ситуацію "ганебною" та закликав конгресменів рухатись далі.

"Нам потрібно, щоб його обрали цього тижня, і рухатися далі, і не просто об’єднати партію, а зосередитись на тому, чого потребує країна. Це буде важка боротьба", - заявив Маккарті.

Вибори спікера Палати представників США

Нагадаємо, на початку жовтня конгресмени Палати представників вирішили відправити у відставку Кевіна Маккарті. Після цього розпочався процес виборів нового спікера.

Республіканці, яких більшість у нижній палаті, обрали своїм основним кандидатом Джима Джордана, який є противником допомоги Україні. Та він не зміг здобути посаду після трьох голосувань у Палаті представників - не набрав потрібної кількості голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конгресс США Республіканська партія США
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ