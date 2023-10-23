Республиканцы объявили о девяти кандидатах на должность спикера Палаты представителей
Республиканцы организовали конкурс из девяти человек на должность спикера Палаты представителей США. Члены партии проведут голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Временный спикер Палаты представителей Патрик МакГенри рассказал, что республиканцы вернутся в Вашингтон и начнут избирательный процесс во вторник.
Официально объявленные кандидаты:
- Джек Бергман
- Байрон Дональдс
- Том Эммер
- Кевин Герн
- Майк Джонсон
- Дэн Меузер
- Гэри Палмер
- Остин Скотт
- Пит Сэшнс
Бывший спикер Кевин Маккарти поддержал Тома Эммера. Он назвал нынешнюю ситуацию "позорной" и призвал конгрессменов двигаться дальше.
"Нам нужно, чтобы его избрали на этой неделе, и двигаться дальше, и не просто объединить партию, а сосредоточиться на том, в чем нуждается страна. Это будет тяжелая борьба", - заявил Маккарти.
Выборы спикера Палаты представителей США
Напомним, в начале октября конгрессмены Палаты представителей решили отправить в отставку Кевина Маккарти. После этого начался процесс выборов нового спикера.
Республиканцы, которых большинство в нижней палате, избрали своим основным кандидатом Джима Джордана, являющегося противником помощи Украине. Но он не смог вступить в должность после трех голосований в Палате представителей - не набрал нужного количества голосов.
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