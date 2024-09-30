Республіканці готуються легально скасовувати результати виборів у США, - Reuters

Республіканська партія працює над правовим оскарженням результатів президентських виборів у США. Так вважають члени команди кандидата в президенти від демократів Камали Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що представники республіканців зазвичай подають клопотання до суду для різних обмежень на допуск до голосування, що начебто необхідні для запобігання фальсифікаціям. Водночас, демократи просять суди забезпечити доступність для голосування.

Так, у штаті Арізона, адвокаційна група, заснована радником Дональда Трампа Стівеном Міллером, просуває сміливу юридичну теорію: судді можуть скасовувати результати виборів через "збої або порушення" з боку місцевих чиновників.

У позові консервативної правозахисної групи America First Legal Foundation йдеться про те, що суд у таких випадках повинен мати можливість скасувати результати виборів та призначити нові тури голосування у двох округах Арізони. Йдеться про округи, де кандидат від Демократичної партії, віце-президент Камала Гарріс, випереджає Трампа в опитуваннях з мінімальним відривом.

У штаті Мічиган республіканці подали до суду, щоб перешкодити державним установам розширити доступ до реєстрації виборців, обмежити використання мобільних місць для голосування, таких як фургони, і запровадити жорсткіші правила перевірки бюлетенів, що надсилаються поштою.

У Неваді союзники Трампа намагаються очистити списки виборців від людей, які нібито не мають права голосу, а також від громадян іноземних держав, хоча термін для систематичної перевірки списків виборців перед виборами вже минув.

У Пенсильванії республіканці намагаються запровадити суворі правила голосування поштою та обмежити можливість виборців виправляти помилки у своїх бюлетенях. 13 вересня республіканці здобули перемогу, коли вищий суд штату постановив, що бюлетені, надіслані поштою з неправильними датами, не будуть зараховані.

Національний комітет Республіканської партії заявив, що бере участь у понад 120 судових процесах в 26 штатах. На думку експертів, ця стратегія націлена на підрив віри у систему.

У заяві кампанії Гарріс йдеться про те, що республіканці "планують посіяти недовіру до наших виборів і підірвати нашу демократію, щоб потім, коли вони програють, можна було кричати, що все нечесно".