Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины, - Шуляк

"Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене на собственные глаза", - сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

"По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине, он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолом, чтобы обсудить различные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, которые уже официально заявили о желании получить "шефство" над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистів", - подытожила Шуляк.



Напомним, ранее Шуляк рассказывала о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны.

Также ранее глава "Слуги народа" отмечала, что отстраивая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять безопасности фактора и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.