На решетиловской трассе в Днепропетровской области возводят развязки и уникальную эстакаду

Уникальную эстакаду, а также двухуровневые развязки возводят в Днепропетровской области на строительстве новой государственной трассы на Киев - Н-31. Данная трасса, которую еще называют "решетиловской", - один из самых масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

Эстакада будет трижды проходить над рекой Ориль, поскольку в этом месте водоем имеет сложное русло.

Путепровод смонтируют уникальным для Украины способом. Монолитную плиту длиной около 600 м забетонируют на месте и дальше будут надвигать на опоры. На этот сложный процесс планируется отвести 8 месяцев. В настоящее время продолжаются подготовительные работы.

"Дорожная инфраструктура области обновляется год за годом. В 2021 году в регионе построено и отремонтировано более 450 км магистралей государственного значения. Работы на новой киевской трассе продолжаются. Дорогу прокладывают в обход населенных пунктов Днепровского района", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Вблизи сел Егорино и Цыбульковка возводят двухуровневые развязки. Сначала устанавливают опалубку и леса, а сверху устраивают арматурный каркас, который заливают бетоном. Такая технология новая для Украины, говорит начальник участка Виталий Козловский.

"Используем систему пост-натяжения. Таким способом на Днепропетровщине путепроводы еще не строили. Благодаря ему меньше расходуемых материалов. И конструкция выходит более надежной и долговечной", - подчеркнул Виталий Козловский.

Еще одна двухуровневая развязка будет недалеко от Царичанки. Уже построили 88-метровый путепровод. После того, як потеплеет, проложат гидроизоляцию и заасфальтируют, сделают и удобные съезды.

"Транспортные развязки в двух уровнях делаем на всей протяженности магистрали. Там, где она пересекается с местными дорогами. Все для безопасности движения. Ожидаемый трафик будущей трассы - 25 тыс. автомобилей в сутки. Крайне важно разделить два потока машин", – сказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

В Днепропетровской области уже готовы почти 30 км новой автомагистрали Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка". Сейчас дорожники работают на последнем участке в 29,5 км за каналом "Днепр - Донбасс".