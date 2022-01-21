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На решетилівській трасі у Дніпропетровській області зводять розв'язки та унікальну естакаду

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Дніпро, П'ятниця 21 січня 2022 13:35
На решетилівській трасі у Дніпропетровській області зводять розв'язки та унікальну естакаду Фото: у Дніпропетровській області зводять розв'язки та унікальну естакаду (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Унікальну естакаду, а також дворівневі розв'язки зводять у Дніпропетровській області на будівництві нової державної траси на Київ - Н-31. Ця траса, яку ще також називають "решетилівською", - один із наймасштабніших проектів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

Естакада тричі проходитиме над річкою Оріль, оскільки у цьому місці водойма має складне русло.

Шляхопровід змонтують унікальним для України способом. Монолітну плиту довжиною майже 600 м забетонують на місці й після насуватимуть на опори. На цей складний процес планують відвести 8 місяців. Нині тривають підготовчі роботи.

"Дорожня інфраструктура області оновлюється рік за роком. У 2021-му в регіоні побудовано та відремонтовано понад 450 км магістралей державного значення. Роботи на новій київській трасі тривають. Дорогу прокладають в обхід населених пунктів Дніпровського району", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Поблизу сіл Єгорине та Цибульківка зводять дворівневі розв'язки. Спочатку встановлюють опалубку і риштування, а зверху влаштовують арматурний каркас, який заливають бетоном. Така технологія нова для України, каже начальник ділянки Віталій Козловський.

"Використовуємо систему пост-натягу. У такий спосіб на Дніпропетровщині шляхопроводи ще не будували. Завдяки йому менше витрачається матеріалів. І конструкція виходить більш надійною та довговічною", - підкреслив Віталій Козловський.

Ще одна дворівнева розв'язка буде неподалік від Царичанки. Уже звели 88-метровий шляхопровід. Після потеплішання прокладуть гідроізоляцію і заасфальтують, зроблять і зручні з'їзди.

"Транспортні розв'язки у двох рівнях робимо на всій протяжності магістралі. Там, де вона перетинається з місцевими дорогами. Все для безпеки руху. Очікуваний трафік майбутньої траси - 25 тис. автівок на добу. Вкрай важливо розділити два потоки машин", - сказав начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

У Дніпропетровській області вже готові майже 30 км нової автомагістралі Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка". Зараз дорожники працюють на останній ділянці у 29,5 км за каналом "Дніпро - Донбас".

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпропетровській області зробили більш ніж 550 км доріг.

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Велике будівництво
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