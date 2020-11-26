Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Действия Антимонопольного комитета Украины по блокированию доступа китайских акционеров к управлению ПАО "Мотор Сич" создали ситуацию, при которой бывший менеджмент может беспрепятственно гробить предприятие.

Об этом заявил экономический эксперт, пезидент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Налицо порочный круг, фундаментом которого является круговая порука чиновников, злоупотребляющих несогласованностями действующего украинского законодательства, а также руководства ПАО "Мотор Сич", противозаконно не допускающего акционеров к управлению к предприятию. Явно с целью дальнейшего использования служебного положения в личных корыстных целях. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать об устойчивых коррупционных связях и внеэкономической подоплеке такого развития событий", - заявил эксперт.

Он также отмечает, что в АМКУ требуют предоставления заявителями доверенности от ПАО "Мотор Сич". В то же время действующий менеджмент предприятия не выдает такую доверенность, ссылаясь на тот факт, что заявители не могут предоставить выписку из реестра акционеров.

В свою очередь, заявители, как и все 100% акционеров ПАО "Мотор Сич", не могут предоставить менеджменту предприятия выписку из реестра акционеров, поскольку акции компании судебными решениями арестованы, а вместе с этим заблокирован доступ к реестрам акционеров.

"Новые акционеры - заявители - однозначно поменяют менеджмент ПАО "Мотор Сич" в связи с дефицитом доверия - в настоящее время против должностных лиц предприятия уже возбуждены уголовные дела по факту хищений и злоупотребления служебным положением. Однако в настоящее время не имеют возможности осуществить это, поскольку уже в течение 3-х лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций", - пояснил эксперт.

Как известно, акции ПАО "Мотор Сич" заблокированы многочисленными арестами, а Антимонопольный комитет Украины уже несколько раз отказался принимать к рассмотрению заявки на концентрацию.

Как писало РБК-Украина,на днях Антимонопольный комитет Украины в 3-й раз вернул без рассмотрения заявку DCH и китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" Skyrizon о получении согласования на концентрацию контрольного пакета акций.

Заявители намерены повторно обратиться в АМКУ, а также направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию, и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Тем временем, обладатели контрольного пакета "Мотор Сич" из КНР подписали договоры с тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы бизнесменов из КНР в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.