Рішення АМКУ щодо концентрацію акцій "Мотор Січі" вигідні колишньому менеджменту, - експерт

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Дії Антимонопольного комітету України щодо блокування доступу китайських акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ" створили ситуацію, при якій колишній менеджмент може безперешкодно гробити підприємство.

Про це заявив економічний експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Наявне порочне коло, фундаментом якого є кругова порука чиновників, які зловживають неузгодженостями чинного українського законодавства, а також керівництва ПАТ "Мотор Січ", протизаконно не допускає акціонерів до управління до підприємства. Явно з метою подальшого використання службового становища в особистих корисливих цілях. Сформована ситуація може свідчити про стійкі корупційні зв'язки й позаекономічне підґрунтя такого розвитку подій", - заявив експерт.

Він також зазначає, що в АМКУ вимагають надання заявниками довіреності від ПАТ "Мотор Січ". Водночас діючий менеджмент підприємства не видає таку довіреність, посилаючись на той факт, що заявники не можуть надати виписку з реєстру акціонерів.

Своєю чергою, заявники, як і всі 100% акціонерів ПАТ "Мотор Січ", не можуть надати менеджменту підприємства виписку з реєстру акціонерів, оскільки акції компанії судовими рішеннями арештовані, а разом з цим заблоковано доступ до реєстрів акціонерів.

"Нові акціонери - заявники - однозначно поміняють менеджмент ПАТ "Мотор Січ" у зв'язку з дефіцитом довіри - зараз проти посадових осіб підприємства вже порушено кримінальні справи за фактом розкрадання та зловживання службовим становищем. Проте тепер не мають можливості здійснити це, оскільки вже протягом 3-х років не скликаються загальні збори акціонерів у зв'язку з відсутністю доступу до реєстру акціонерів через арешт акцій", - пояснив експерт.

Як відомо, акції ПАТ "Мотор Січ" заблоковані численними арештами, а Антимонопольний комітет України вже кілька разів відмовився приймати до розгляду заявки на концентрацію.

Як повідомляло РБК-Україна, днями Антимонопольний комітет України в 3-й раз повернув без розгляду заявку DCH і китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon про отримання погодження на концентрацію контрольного пакета акцій.

Заявники мають намір повторно звернутися до АМКУ, а також направили позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ прийняти їх до розгляду.

Тим часом власники контрольного пакета "Мотор Січ" з КНР підписали договори з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird. Вони представлять інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів через міжнародний арбітраж.