Рішення Зеленського закрити три телеканали підтримала половина українців

Половина українців (49%) підтримують рішення припинити мовлення телекана лів 112, NewsOne, ZIK. При цьому 41% респонденті виступають проти.

За даними опитування, 78% респондентів знають про те, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів.

Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вище (57%), а кількість критиків менше (37%).

При цьому, 72% опитаних підтримують введення державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їх діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% - скоріше підтримують). У разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% - однозначно підтримують, 18% - скоріше підтримують).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття трьох телеканалів 2, NewsOne, ZIK.

Більше про закриття телеканалів в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".